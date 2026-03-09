Cumplidas 13 jornadas de alimentación en Aragua

En este despliegue excepcional fueron distribuidos 60.9 toneladas de alimentos lo que favoreció a 7.540 familias aragüeñas.

CIUDAD MCY.- El equipo conformado por las empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercado de Alimento (Mercal), se desplegó en 13 municipios del estado con el objetivo de llevar los mejores productos de la cesta alimentaria a las familias aragüeñas.

La jornada productiva, se realizó simultáneamente en los municipios José Félix Ribas, Girardot, Mario Briceño Iragorry, Revenga, José Félix Ribas, Santiago Mariño, Libertador, Bolívar, Francisco Linares Alcántara y Sucre.

Además, este despliegue se desarrolló en los municipios al sur del estado, como Urdaneta, Camatagua y San Sebastián de Los Reyes, atendiendo un total de 30 comunas en un solo día.

La instalación de las bodegas de ALAS y Mercal, permitió que los ciudadanos se abastecieran de víveres, proteínas, artículos del hogar y aseo personal.

Durante esta actividad, las familias constataron que fueron atendidos por un equipo multidisciplinario el cual ofreció una excelente atención, al mismo tiempo subrayaron que realizaron la compra desde la comodidad de su comunidad sin la necesidad de dirigirse a un mercado comercial.

En este despliegue excepcional fueron distribuidos 60.9 toneladas de alimentos lo que favoreció a 7.540 familias aragüeñas.

Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno Bolivariano y la perfecta articulación con las empresas de alimentación garantiza a los ciudadanos productos de primera mano para su bienestar.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA