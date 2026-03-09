Inician trabajos de aducción de tuberías de agua potable en FLA

Cuadrilla con equipos y maquinarias necesarias se mantienen manos a la obra, con el objetivo de colocar los ductos que transportarán el suministro hídrico a las comunidades.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar los servicios públicos, el Alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo anuncio el inicio de los trabajos de aducción de tuberías de agua potable en el sector Fundacoropo.

La obra se desarrolla específicamente en la comuna “Comandante Supremo” donde el Alcalde constató que esta intervención busca garantizar el acceso directo y constante del vital líquido a las familias de la zona.

En el sitio, la cuadrilla con equipos y maquinarias necesarias se mantienen manos a la obra con el objetivo de colocar los conductos que transportarán el suministro hídrico a las comunidades.

La ejecución de esta importante obra se enmarca a la participación protagónica del pueblo a través de las consultas populares.

Con estas acciones queda comprobado que el Gobierno Bolivariano, en articulación perfecta con el Poder Popular organizado, permanece trabajando para garantizar una mejor calidad de vida en materia de servicios públicos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA