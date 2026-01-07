Debate patriótico durante el Congreso del Poder Constituyente Originario en Villa de Cura

CIUDAD MCY.- En un ambiente de profunda reflexión histórica y compromiso civil, la Plaza Miranda de Villa de Cura se convirtió en el epicentro del debate político local. Con una asistencia masiva de 1.263 personas, se llevó a cabo una Asamblea Popular Abierta en el marco del Congreso del Poder Constituyente Originario, donde diversos sectores de la sociedad civil alzaron su voz para debatir el presente y futuro de la nación.

La jornada contó con la participación de educadores, la juventud, cuerpos de seguridad y los equipos políticos parroquiales, además de habitantes del municipio quienes se integraron en un ejercicio de democracia participativa y protagónica. Durante el encuentro, se abordaron ejes fundamentales como la identidad cultural, el bloque histórico y la búsqueda de la eficacia política dentro de la institucionalidad revolucionaria.

UN LLAMADO A LA LEALTAD Y LA CONCIENCIA HISTÓRICA

La alcaldesa Anahís Palacios, quien lideró el encuentro, propició un debate reflexivo sobre el concepto de la traición a lo largo de la historia venezolana. En su intervención, Palacios hizo un llamado a la cohesión nacional.

«Estamos en momentos difíciles que requieren unidad, que requieren disciplina. Es fundamental que el pueblo reconozca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestra historia nos muestra cómo figuras como Simón Bolívar fueron traicionados por Páez y Santander; debemos aprender de ello para fortalecer nuestra lealtad hoy más que nunca», enfatizó la mandataria local, haciendo una clara distinción con el respaldo actual al proceso que lidera el presidente Nicolás Maduro.

LA VOZ DEL PUEBLO EN LA TRIBUNA

El derecho de palabra fue libre y abierto, permitiendo que ciudadanos y líderes sociales expresaran sus preocupaciones y propuestas. Un punto de consenso entre los oradores fue la denuncia pública ante lo que calificaron como el «secuestro» del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, en el marco de las recientes tensiones políticas.

Entre las intervenciones destacadas se encuentran :

José Lomban: Resaltó la importancia de mantener la organización popular como única vía para blindar la soberanía nacional.

Álvaro Pabón: Hizo énfasis en la necesidad de profundizar en el «Bloque Histórico» para que las bases tengan las herramientas teóricas para defender la gestión social.

Luis Alfredo Figueroa: Se centró en el fortalecimiento de la vida social y la cultura como pilares de la identidad villacurana y venezolana.

HACIA UNA NUEVA EFICACIA POLÍTICA

La asamblea concluyó con el compromiso de los presentes de replicar estos debates enfocándose en la calidad revolucionaria y la atención directa a las necesidades del pueblo. Los participantes coincidieron en que el Poder Constituyente no es solo un concepto jurídico, sino un ejercicio vivo que se manifiesta en la organización comunal y la defensa del proyecto país.

PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA | FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA