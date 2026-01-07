Revenga alzó su voz por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente

CIUDAD MCY.- “Nicolás Maduro está demostrando allá en el imperio que es un hombre de formación, un hombre que cree en lo que hace y no se doblega, un digno representante de nuestros próceres, de Bolívar, de Páez, de Manuelita Sáenz, un hombre que lleva esos genes. Hoy Maduro está allá siendo ejemplo de dignidad de los pueblos humildes del mundo”

Así lo expresó el alcalde del municipio Revenga, Daniel Perdomo durante la Asamblea del Poder Constituyente Originario por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, realizada en la plaza Bolívar de Sabaneta.

La actividad congregó a comuneros y comuneras, representantes del Poder Popular, concejales y concejalas, juventud, misioneros y misioneras, así como revengueños y revengueñas que se sumaron con firmeza a esta jornada de respaldo al presidente constitucional de Venezuela y a la primera combatiente.

En su intervención, Perdomo denunció las acciones del imperialismo y resaltó la firmeza de Maduro y Cilia Flores frente a las agresiones, señalando que la movilización de los pueblos del mundo y la derrota del imperialismo en la ONU son muestra de la dignidad que hoy defiende Venezuela.

La voz del pueblo también se hizo sentir en esta asamblea. Naudy Arráiz manifestó: “Nos han faltado el respeto, tenemos un presidente secuestrado que volverá a la patria. La revolución permanecerá de aquí a 500 años”. Por su parte, Hilda Graterol afirmó: “Hemos dado un mensaje contundente, estamos unidos y en pie de lucha, no nos van a detener, no nos vamos a dejar vencer”.

Entretanto, el concejal y jefe de la fracción del Psuv en el municipio Revenga, Leancy Tovar, fue enfático al señalar: “Todo el mundo está pendiente de Maduro y hoy les puedo decir que la humanidad está en sus manos”.

La asamblea constituyente originaria en Revenga se consolidó como un espacio de fuerza popular y de respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores, reafirmando la unidad del pueblo frente a las agresiones del imperialismo y dejando claro que la voz de la patria se mantiene firme, digna y en pie de lucha.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA