Delcy Rodríguez a EEUU: Si quieren el petróleo y el gas de Venezuela, tienen que pagarlo

CIUDAD MCY.- En un acto multitudinario frente al Complejo La Campiña, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseveró que “si el Gobierno estadounidense quiere el petróleo y el gas de Venezuela, lo tiene que pagar y debe sacar bien sus cuentas”, mensaje contundente dirigido a la administración estadounidense tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los recursos energéticos del país.

​En este sentido, Rodríguez reafirmó que la soberanía nacional no está en negociación y que cualquier acceso a los hidrocarburos venezolanos debe pasar por canales comerciales legales y justos.

​Durante su intervención, realizó un repaso histórico, donde comparó las pretensiones actuales con la dictadura de Juan Vicente Gómez, época en la que las potencias extranjeras extraían crudo sin pagar regalías ni impuestos.

​“Dicen que el petróleo les pertenece porque tuvieron gobiernos serviles y títeres para la entrega de los recursos, pero se encontraron con el presidente Chávez, quien tuvo una política soberana de energía”, aseguró Rodríguez.

Entretanto, el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, destacó que las congregaciones se realizaron en diferentes estados del país en rechazo a las acciones del presidente Donald Trump, además de manifestar que, al igual que en el año 2002, la fuerza laboral de los hidrocarburos está capacitada para garantizar la operatividad de todas las áreas del sector energético y contribuir al desarrollo de la economía nacional.

​Clase obrera en defensa de la soberanía

​La jornada estuvo marcada por concentraciones simultáneas en diversas áreas operacionales del país. Trabajadores de PDVSA, el Ministerio de Hidrocarburos y sus filiales se movilizaron para rechazar lo que calificaron como «acciones fascistas e imperiales» que buscan convertir a Venezuela en una colonia energética.

​Respaldo institucional

Asimismo, la clase obrera petrolera, a través de un comunicado, condenó las pretensiones de Washington de apoderarse de los recursos naturales de la nación, donde también se comprometieron a garantizar la continuidad de la producción y la defensa de la soberanía nacional desde sus puestos de trabajo.

​La movilización concluyó con un llamado a la unidad nacional frente a las presiones externas, en el que reiteraron que la riqueza energética del subsuelo venezolano pertenece exclusivamente a su pueblo.

