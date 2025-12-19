Gabinete económico evalúa desempeño financiero del año y los motores productivos

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de alto nivel con el Gabinete Económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero del año y ajustar las estrategias de articulación de los 14 Motores Productivos, claves para blindar la estabilidad nacional frente a las sanciones externas.

“Durante este encuentro se ratificó el impulso del modelo económico diversificado, enfocado en desarrollar al máximo las potencialidades productivas del país mediante políticas estratégicas sustentadas en el esfuerzo propio, alianzas con el sector privado y la promoción de inversiones internacionales, para avanzar en la consolidación de una unión nacional productiva y garantizar la estabilidad, la felicidad social y el bienestar social del pueblo venezolano”, detalló la vicepresidenta a través de las redes sociales.

​Es importante destacar que, previo a este encuentro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que «no hay bloqueo que pueda con Venezuela; estamos construyendo un modelo propio basado en el esfuerzo nacional y la felicidad social de nuestro pueblo”.

En ese orden de ideas, se mantiene el firme propósito de garantizar que el bienestar económico se traduzca en mejoras tangibles para el poder adquisitivo y la seguridad social de los venezolanos.

