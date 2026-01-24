Venezuela confirma excarcelación de 626 personas como gesto de paz nacional

CIUDAD MCY.- En el marco de la convivencia y la paz en el país, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes la excarcelación de 626 personas, como parte fundamental de la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz.

Desde el Palacio de Miraflores, la máxima autoridad ejecutiva realizó un enérgico llamado a la verificación internacional de este proceso humanitario, dirigiendo una solicitud formal a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Volker Türk.

“Basta de mentiras. Extendemos la invitación para que constaten personalmente la lista de beneficiados”, afirmó.

En tal sentido, subrayó la transparencia del acto de gracia.

ETAPA DE ENTENDIMIENTO

En un discurso orientado a la unificación nacional, la presidenta (E) convocó a todos los sectores políticos del país a construir, a través del diálogo, una nueva etapa de entendimiento.

