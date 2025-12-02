Delcy Rodríguez: Venezuela enfrenta al imperialismo en su era desesperada por recursos

CIUDAD MCY.- “Estamos en lo que llaman la era desesperada del imperialismo por los recursos”, denunció la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al reiterar el repudio a la pretensión del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) de atacar al país para apropiarse de enormes yacimientos energéticos que son propiedad exclusiva de los venezolanos y venezolanas.

“Ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro dirigió una carta al secretario general de la OPEP y a los países miembros de OPEP Plus (OPEP+), para denunciar formalmente que Estados Unidos está en una maniobra, una estrategia, para apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela, a través de la agresión militar letal”, recordó la alta funcionaria gubernamental.

Durante su participación en la gran marcha nacional, que en Caracas tomó las calles hacia el Palacio de Miraflores, aseguró que “aquí está el pueblo en unión y conjunción, apoyando la paz, a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y los recursos naturales”, remarcó en medio de la movilización para la Juramentación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI), que forman parte de la renovación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para la defensa del país.

El PSUV, afirmó, realiza esta reestructuración organizativa para la nueva fase donde definitivamente se enfrente al Gobierno de los Estados Unidos, que está totalmente obcecado por su intento histórico de robarse los recursos de Venezuela.

Indica que ya, en el año 1908, el presidente de la época, Theodore Roosevelt (1901-1909), ordenó el envío de barcos a Venezuela con soldados y “marines” para apoderarse del lago de Guanoco, en el estado Sucre, el lago de asfalto más grande del planeta, pero también con petróleo.

“A Guanoco llegó la Shell y desde entonces ellos no han descansado, porque saben que Venezuela, teniendo la más grande reserva petrolera del mundo, como lo he dicho, saben que tienen que venir por esos recursos”.

Venezuela en pleno defiende su integridad

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseveró que la mayoría inmensa del pueblo venezolano está en la calle, en pleno patriotismo bolivariano para defender la paz, la libertad y la integridad, frente a la minoría extremista que ha hecho lo imposible por robarse los recursos de Venezuela, desestabilizar durante décadas y buscar la intranquilidad, la violencia y el saqueo, y abiertamente para entregar a EE. UU. y los enemigos externos al Estado venezolano.

“Hoy estamos en defensa de la soberanía de Venezuela y sus recursos, y este partido se ha reinventado para esta nueva etapa, para esta nueva extraordinaria jornada”, asintió ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

VTV | FOTO CORTESÍA