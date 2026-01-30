Venezuela se proyecta como gran potencia energética con enfoque ecológico

CIUDAD MCY.- La presidente encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que el país se encamina a consolidar su industria como una gran potencia energética, a través de la implementación de estándares internacionales.

Durante su intervención en la Gran Marcha de la Clase Obrera en respaldo a la Ley de Hidrocarburos, destacó que el Parlamento venezolano está enviando un mensaje al mundo sobre la capacidad de recuperación de la Nación, asegurando que el país «sale a la palestra» para competir en el mercado global bajo un nuevo modelo de desarrollo.

Rodríguez enfatizó que este crecimiento no debe generar conflictos éticos, instando a la población a la confianza en el sector. «No tengamos vergüenza por ser un país petrolero», señaló, argumentando que la visión actual busca armonizar la explotación de recursos con la protección ambiental.

Al respecto, indicó que el objetivo es alcanzar las mejores prácticas de la industria con un «pleno apego y respeto a los derechos de la Madre Naturaleza».

Finalmente, destacó que el país está transformando las horas de dificultad en esperanza. «Estamos hablando del país que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas», concluyó, reafirmando el compromiso de construir una economía sólida que sirva de base para el bienestar de las próximas generaciones.

