Delegación aragüeña arribó a Macao para consolidar relaciones bilaterales

La gira por el continente asiático es un paso firme hacia la consolidación de Aragua como un polo de desarrollo productivo y tecnológico en Venezuela

CIUDAD MCY.- La delegación del Gobierno Bolivariano de Aragua, siguiendo la hoja de ruta de su gira por el continente asiático, arribó a la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China.

El objetivo primordial de esta visita es consolidar y elevar el nivel de cooperación, buscando fortalecer las relaciones bilaterales y el desarrollo mutuo.

La importante jornada de trabajo fue encabezada por el secretario General de Gobierno de la entidad y secretario general para la transformación económica, Félix Romero, y la secretaria de Desarrollo Económico, Milagros Méndez. Ambos funcionarios representan al Presidente Nicolás Maduro y a la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

ENCUENTRO ESTRATÉGICO CON MAPEAL

En Macao, la comisión aragüeña sostuvo un significativo encuentro estratégico con Sonia Chan, Presidenta de MAPEAL, Asociación de Macao por la Promoción de Intercambio entre Asia, Pacífico y América Latina

La reunión sirvió como un espacio ideal para conversar sobre:

Oportunidades de cooperación binacional,

Fortalecimiento de lazos comerciales y culturales.

Vías para impulsar proyectos de beneficio mutuo que aporten desarrollo y oportunidades para el estado Aragua.

A través de un material audiovisual compartido en su cuenta de Instagram Félix Romero comentó sobre la actividad:

«Arribamos a Macao para una reunión con Sonia Chan, Presidenta de MAPEAL, entidad dedicada a promover el intercambio y la conexión entre Macao, China y América Latina.»

Es importante destacar que el gobierno regional, bajo el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez, continúa trabajando activamente en la formación de alianzas estratégicas.

Estas acciones están alineadas con la 1T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, buscando fortalecer el desarrollo económico, tecnológico y otros sectores clave que favorezcan el crecimiento de la entidad.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA