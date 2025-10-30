Pueblo de San Mateo se movilizó en caminata nocturna por la Paz y la Soberanía

La gran movilización nocturna reflejó el compromiso del pueblo en construir la paz y demostró la conciencia cívica que responde con organización y alegría ante cualquier amenaza externa

CIUDAD MCY.- Con gran fervor patriótico el pueblo organizado de San Mateo, se movilizó por las calles del municipio Bolívar durante una Gran caminata nocturna por La Paz y en defensa de la soberanía del país y en rechazo a las amenazas de invasión militar de Estados Unidos y de los ejercicios militares realizados por el gobierno de Trinidad y Tobago en el mar Caribe.

‎La movilización se convirtió en una expresión de lealtad y compromiso con la soberanía nacional, reafirmando el espíritu de unión del pueblo aragüeño.

Durante la jornada la vocera del Poder Popular en la gobernación Joana Sánchez junto a la alcaldesa de la jurisdicción, acompañaron al pueblo sanmateano y rechazaron contundentemente las agresiones internacionales.

‎Entre consignas, música y bailes hombres y mujeres de diferentes sectores de la población de la localidad, caminaron con alegría y convicción, manifestando su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, frente a los continuos ataques del gobierno estadounidense y recordando que “Venezuela es territorio de paz, no de violencia”.

Finalmente la jornada no solo reafirmó el respaldo popular al presidente, sino que también evidenció la conciencia cívica del pueblo venezolano, que responde con organización, alegría y compromiso ante cualquier amenaza externa.

AUTORIDADES Y PUEBLO UNIDOS: “POR SAN MATEO NO PASARÁN”

La gran movilización nocturna reflejo el compromiso del pueblo en construir la paz y en esa misma las autoridades reafirmaron su compromiso de conservar la tranquilidad en la localidad.

La gobernadora Joana Sánchez hizo un llamado a la tranquilidad, pero con firmeza:

«Somos gente de paz. A los hermanos del barrio que me escuchan, aquí hay una gente dispuesta a salir a defender su identidad y su país y por supuesto defender lo primero que dice la Constitución: el derecho a la vida.»

Asimismo, la mandataria regional recalcó que el pueblo de Aragua no quiere guerra ni conflictos que afecten la soberanía.

Por su parte, la alcaldesa Marisol Rodríguez subrayó la conciencia y organización comunal

«Nosotros estamos organizándonos y planificando lo que es la defensa territorial, la defensa de todos nosotros, del pueblo que está aquí en San Mateo y desde aquí nosotros decimos que no pasarán.»

JUVENTUD Y PUEBLO FIRME EN LA DEFENSA TERRITORIAL

La gran movilización nocturna reflejó el compromiso del pueblo en construir la paz y demostró la conciencia cívica que responde con organización y alegría ante cualquier amenaza externa.

Nicolás Groso, un joven de la localidad, afirmó que la juventud está lista para defender la nación.

«Como juventud levantamos la voz contra las políticas injerencistas del imperio norteamericano y las operaciones que están realizando dentro del Mar Caribe, también rechazamos las medidas del gobierno de Trinidad y Tobago que están asediando nuestra paz y la tranquilidad.

En ese mismo orden de ideas añadió: » Nosotros estamos dispuestos a defender la paz y le decimos al imperio norteamericano y sus aliados, que por Aragua y San Mateo no pasarán porque somos libertadores y un país soberano.»

Por su parte la señora Maricela Tovar también alzó su voz, destacando que los ejercicios realizados en el Caribe afectan la estabilidad nacional.

«Repudiamos los ejercicios militares que están provocando una guerra en el Caribe. Nosotros en Venezuela, somos un pueblo de paz, como nuestro presidente Nicolás Maduro siempre nos ha orientado, amamos la paz, por eso estamos en perfecta unidad revolucionaria en esta caminata nocturna.»