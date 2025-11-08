Delegación aragüeña participa en la 8va Feria de Importaciones a China 2025

CUIDAD MCY.-El estado Aragua continúa posicionándose en el panorama internacional al participar en la 8va Expo Internacional de Importaciones a China (CIIE) 2025 en Shanghái, un evento clave que se ha consolidado como una estrategia fundamental para la formación y promoción de la transformación económica de la región.

En esta oportunidad, Yuliana Ramos, secretaria General de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, y Carlos Matheus, presidente del Instituto para el Reciclaje Aragua, participaron en el stand de Venezuela y llevaron a cabo un recorrido por importantes empresas en materia de bienes, suministros, tecnologías y maquinarias como parte de la agenda programática.

La jornada que se han convertido en una estrategia de formación y promoción de transformación económica , está enmarcada dentro del Plan de las 7 Transformaciones y del Plan de la Aragüeñidad que buscan consolidar relaciones que faciliten una economía diversificada y sustentable tal y como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La presencia del estado Aragua en la 8va Expo Internacional de Importaciones China , Shanghai 2025, busca consolidar relaciones económicas bilaterales y fortalecer sectores estratégicos de producción para la Transformación económica.

