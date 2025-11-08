Obelisco de Maracay se iluminó por la navidad

‎Se realizó la adecuación de este importante sitio, como la rehabilitación de la fuente, ornamento y embellecimiento general

CUIDAD MCY.-En un remozado Obelisco, los maracayeros dieron continuidad a las celebraciones por la llegada de la Navidad, esto con el encendido de luces y puesta en marcha de la fuente central, tras semanas de trabajo para el embellecimiento del sitio.

‎Un espectáculo visual de primer nivel fue lo que vivieron los asistentes, con presentaciones musicales en vivo, show de fuegos artificiales, decoración alusiva a esta importante fecha, el movimiento coreografiado y colores del agua.

‎ La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; la primera dama de la jurisdicción, Cinzia Machín, y miembros de los respectivos gabinetes, acompañaron al pueblo aragüeño en este evento.

‎Dentro de ese contexto, la primera autoridad del estado señaló que, las labores conjuntas entre el Ejecutivo regional y local dieron como resultado un espacio adecuado, óptimo e integral para el disfrute de propios y visitantes, «como lo orientó el presidente Nicolás Maduro, colocamos un punto más de alegría».

‎Es valioso mencionar que, este sitio de la ciudad ofrece la bienvenida a quienes visitan las tierras aragüeñas, por tanto, la rehabilitación causa un impacto positivo en la imagen de la entidad y el turismo.

‎La obra de modernización de la Redoma del Obelisco estuvo a cargo de Vías de Aragua, Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), y las cuadrillas de servicios públicos de la Alcaldía de Girardot. Las acciones incluyeron: construcción de camineria, rehabilitación del sistema hídrico, eléctrico y tecnológico de la fuente, restauración de la infraestructura, poda y ornamento.

‎»Estamos haciendo un esfuerzo importante y necesario, para que los habitantes sientan el avance del trabajo», acotó la Gobernadora.

‎Como información de interés y valioso de resaltar, la musicalización estuvo a cargo de parrandones infantiles de la ciudad, y agrupaciones de gaitas, dejando en alto el talento que existe en las diferentes generaciones que hacen vida en la región.

‎Amaly Rodríguez fue una de las personas que disfrutó la amena noche, y calificó la jornada como «magnífica, se siente el amor y la paz para dar inicio a la navidad».

‎BALANCE DE LA 2T

‎La oportunidad fue propicia para que la máxima autoridad regional ofreciera un balance general sobre la segunda Transformación del Plan de la Patria Y Plan de la Aragüeñidad.

‎Uno de los anuncios de envergadura fue que, próximamente se pondrán en funcionamiento seis quirófanos del Iviss Dr. José María Carabaño Tosta, mejor conocido como el Seguro Social del San José.

‎Además, se efectuará la entrega de varias obras en los municipios Bolívar, Santiago Mariño, Sucre, y José Félix Ribas. «Vamos de acuerdo a las Agendas Concretas de Acción, afianzado la gobernanza y gobernabilidad en cada territorio».

Thaimara Ortiz | Fotos | GBA

