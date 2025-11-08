Voluntariado SUAF benefició a adultos mayores en Girardot

CUIDAD MCY.-En aras de fortalecer la atención social, el Movimiento Voluntariado SUAF llevó a cabo una nueva jornada de “Jueves de Suprema Felicidad” en la Comuna Socialista Batalla de Onoto, donde cien habitantes con patologías crónicas recibieron medicamentos como parte del programa Girardot es Amor Mayor.

Esta actividad fue realizada mediante un recorrido casa a casa en los sectores La Lagunita y la Cooperativa 3A, parroquia Las Delicias, y fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Voluntariado, la Dirección Municipal de Abuelos y Abuelas, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía de Aragua, voceros de la UBCH y jefes de calle.

Esta acción refuerza el compromiso del Movimiento Voluntariado SUAF con la misión de promover la equidad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA