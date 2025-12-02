Dupla criolla conquista oro en remo masculino durante los Juegos Bolivarianos

CIUDAD MCY.- La dupla venezolana integrada por César Amaris y José Guipe obtuvo la medalla de oro en la final de los 500 metros doble par ligero masculino (LM2X) en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima; la jornada también sumó dos preseas de bronce para el país, logradas por Jackson Vicent y Kimberlin Meneses en pruebas individuales.

Los representantes olímpicos en Tokio 2020 aseguraron su clasificación a la final tras dominar la ronda de eliminación con un tiempo de 01:30.49, al superar a Perú (01:34.74), Paraguay (01:38.27) y República Dominicana (01:48.14).

En la instancia decisiva, Amaris y Guipe mejoraron su registro y se alzaron con el primer lugar al marcar 01:26.40. La dupla dominicana conformada por Ignacio Vásquez y Wilson Restituyo quedó en la segunda posición con 01:28.44, mientras que los chilenos Juan Peña y Tomás Muñoz cerraron el podio con 01:29.28.

“Sabíamos que no iba a estar fácil. Las condiciones del clima estuvieron pésimas, pero entrenamos muy duro para esto; psicológicamente estábamos preparados para buscar el oro”, expresó Amaris tras la victoria. Por su parte, Guipe resalta que fue su debut en la modalidad de 500 metros, caracterizada por la explosividad y rapidez frente a los tradicionales dos kilómetros de resistencia.

El remero venezolano agregó que el resultado refleja la preparación y el respaldo institucional. “Demostramos el fruto de toda esta preparación, de todo el apoyo por parte del Ministerio del Deporte y ahora es que nos quedan competencias para seguir dándole más frutos al país”.

En pruebas individuales, Jackson Vicent compartió el bronce con el uruguayo Bruno Cetraro, en una competencia ganada por el chileno Ignacio Abraham, con plata para el peruano Vicenzo Giurfa. Kimberlin Meneses también aportó bronce en la categoría femenina, donde la peruana Valeria Palacios se llevó el oro y la paraguaya Adriana Sanabria junto a la uruguaya Romina Cetraro compartieron la plata.

Fuente: Mindeporte | FOTO CORTESÍA