Tigres de Aragua refuerza su rotación con dos lanzadores importados

CIUDAD MCY.-Tigres de Aragua anunció la incorporación de los lanzadores Solomon Bates y Darien Núñez, con el objetivo de fortalecer su cuerpo de pitcheo y asegurar protagonismo en la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), según información difundida por la organización a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

Bates, originario de Estados Unidos, regresa al conjunto aragüeño tras haber participado en la campaña 2022-23, donde dejó registro de una victoria sin derrotas y efectividad de 4.15. Más recientemente, formó parte de los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol, donde acumula 22 ponches y balance de dos triunfos y dos reveses.

Núñez, lanzador cubano de 32 años, disputará su segunda zafra consecutiva en la LVBP. En la temporada anterior defendió los colores de Caribes de Anzoátegui, con un desempeño que incluyó 17 ponches, un salvado y récord de tres derrotas.

La directiva de Tigres busca con estas contrataciones ampliar las opciones en el bullpen y garantizar mayor profundidad en la rotación, en un momento clave de la ronda regular. El equipo mantiene la meta de avanzar al Round Robin y consolidarse entre los primeros lugares de la tabla de clasificación.

Con estas incorporaciones, la novena aragüeña refuerza su estrategia competitiva y apuesta por la experiencia internacional de ambos serpentineros, quienes llegan con antecedentes recientes en ligas de alto nivel y con la expectativa de aportar solidez al conjunto.

