Venezuela clausuró con éxito III Juegos Deportivos Comunales 2025

CIUDAD MCY.- Desde el Gimnasio Ricardo Salas, en el estado Trujillo, se llevó a cabo la clausura de los Juegos Deportivos Comunales 2025, una jornada iniciada el pasado 7 de diciembre que celebró la participación masiva y el espíritu deportivo de las comunidades venezolanas. En la jornada, se realizó la premiación a los estados participantes por su dedicación y esfuerzo.

En la tercera edición de los Juegos Deportivos Comunales 2025, se entregaron 736 medallas, los primeros lugares de esta actividad deportiva se lo llevó el estado Miranda con 84 medallas, segundo lugar Caracas y tercer lugar Lara.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Franklin Cardillo, destacó que el evento representó siete meses de intensa organización y movilización con la participación de al menos 47 mil comunas y 5.336 circuitos comunales, activados en cada comunidad, calle y cancha del país.

“Con una participación de más de un millón y medio de personas en 27 disciplinas deportivas que fueron participando en distintas fases: la primera fase intercomunal, entre los Consejos Comunales, luego los Circuitos Comunales, fase estadal y la fase regional que dio la clasificación a seis mil cinco atletas de todo el territorio nacional”, expresó.

Asimismo, Cardillo resaltó la innovación de esta edición, que incorporó a los adultos y adultas mayores de la Patria, así como las clases colectivas con la participación activa de mujeres y hombres de todos los rincones del país. “Los adultos mayores llegaron para quedarse en los Juegos Comunales”.

De igual modo, subrayó el compromiso del Gobierno Bolivariano con la promoción de hábitos saludables, la actividad física y la cultura como herramientas para el bienestar colectivo. “El presidente está comprometido con llevar la paz, la tranquilidad y amor a las familias venezolanas, generando espacios para la salud, la convivencia y la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó.

