Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Bravos es el primer clasificado al Round Robin

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 19, 2025

El conjunto insular no podrá ser superado en la tabla por al menos cuatro equipos

CIUDAD MCY.- Pese a la derrota el jueves ante los Tiburones de La Guaira, Bravos de Margarita se convierte en el primer equipo clasificado al Round Robin de la temporada 2025-26.

De esta manera, el equipo insular continúa haciendo historia, pues es la primera vez que logran la clasificación de manera tan anticipada. Además, solo tres victorias los separan de igualar la mejor ronda regular en su historia.

¿Como fue posible la clasificación? Cabe destacar que el triunfo de Bravos el miércoles ante Tiburones ya les había permitido asegurar la Serie por el Comodín y los dejaba a solo un paso de sellar su nombre en Enero, pero aunque perdieron en la jornada de este jueves, la derrota de Navegantes del Magallanes ante Tigres en Valencia obró para que los dirigidos por Henry Blanco puedan celebrar.

Y es que de acuerdo al periodista y analista Héctor Cordido, al menos cuatro equipos distintos a Bravos no podrán llegar a 30 triunfos.

Los isleños, al haber conseguido el triunfo 29 en su juego 50, se ven favorecidos por el primer criterio de desempate según Condiciones de Campeonato para definir puestos clasificatorios al ‘Todos contra Todos’, que da privilegios al equipo que asegura el empate en menor cantidad de juegos.

«Entre La Guaira y Magallanes quedan dos juegos y ambos tienen 26 perdidos», explicaba Cordido a El Emergente durante la madrugada de este viernes. «Y entre Anzoátegui y Zulia quedan tres juegos; uno tiene 24 perdidos y el otro 25, o sea que también llegan a 26. Y La Guaira y Magallanes tienen un juego con Caribes cada uno. La matemática está allí. Ya está clasificado Bravos».

EL LÍDER | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Aragua culminó su participación en los Judenacom 2025 con resultados positivos

19 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Revenga inaugura la “Zona Juventud”: un espacio integral para el deporte

19 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Alcalde Julio Melo fortalece la justicia comunal y los movimientos sociales en Urdaneta

19 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Bravos es el primer clasificado al Round Robin

19 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez