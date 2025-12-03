Despliegue de atención en salud atendió a trabajadores de Inparques

CUIDAD MCY.-Dando cumplimiento a las políticas de salud del Presidente Nicolás Maduro, gestionadas por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, la secretaría de salud del estado Aragua realizó una jornada de atención en beneficio de los trabajadores de Instituto Nacional de Parques (Inparques), brindando un total de mil 414 beneficios integrales.

El abordaje se desarrolló con el apoyo de la Fundación Misión Barrio Adentro, en el Parque Las Cocuizas, municipio Girardot, con más de 70 trabajadores y trabajadoras de Inparques atendidos.

En la actividad se desplegó un equipo multidisciplinario de especialistas del Sistema Nacional Público de Salud (SNPS), en medicina general, pediatría, planificación familiar, traumatología, ginecología y obstetricia, optometría, en pro de garantizar atención médica especializada a los trabajadores aragüeños de la mencionada institución.

Además, se trasladó la unidad odontológica, ofrecieron sesiones educativas, entrega de medicamentos, kits de embarazadas, más de 8 mil 760 unidosis dispensadas, vacunación, despistaje de diabetes, tensión arterial, peso y talla.

Dichas acciones fortalecen el bienestar físico de las comunidades más vulnerables y garantizan atención de calidad a la población aragüeña, gracias a las acciones de la Gobernadora Joana Sánchez y de la autoridad única de salud en la entidad, Yosmary Lombano.

