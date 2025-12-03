Prestadores de servicios del eje costero atendidos por Gobernadora

CUIDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano de Aragua, dio inicio a través de la Secretaría de Turismo, Corpotur Aragua y Costaragua en articulación con la Alcaldía del municipio Ocumare de la Costa de Oro, al despliegue en el malecón del Playón de Ocumare de la Costa, a propósito de la jornada de bancarización realizada junto a Bancamiga, dirigida a los prestadores de servicios turísticos del eje costero.

Este despliegue responde a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, mediante el Plan de las 7T, que impulsa la inclusión financiera y atención directa a los sectores productivos del país.

Asimismo, forma parte del Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, centrado en fortalecer las capacidades de quienes sustentan la actividad turística y económica del estado.

Siendo los prestadores de servicios un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de Aragua, y estas acciones garantizan mejores condiciones para su actividad diaria y su integración al sistema financiero nacional.

PRENSA SECRETARÍA DE TURISMO | FOTO: PRENSA SECRETARÍA DE TURISMO