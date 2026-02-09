Despliegue de servicios públicos en Choroní prepara a la costa para los Carnavales Turísticos 2026

En la icónica localidad se realizan diferentes acciones de embellecimiento que permitirán a propios y visitantes disfrutar de una experiencia única durante la temporada carnestolenda

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de garantizar espacios dignos y atractivos para el disfrute de propios y visitantes, el Gobierno Bolivariano de Aragua, en articulación con la Alcaldía de Girardot, inició un importante despliegue de servicios públicos y recuperación de espacios en la parroquia Choroní, de cara a la celebración de los Carnavales Turísticos 2026.

Esta intervención integral se enmarca dentro del Plan de la Aragüeñidad y se alinea con la 2T del Plan de las 7 Transformaciones, cuyo objetivo central es asegurar el Buen Vivir, consolidando ciudades más humanas y servicios eficientes para la ciudadanía.

La jornada, impulsada por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, estuvo liderada por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

La actividad contó además con el acompañamiento de Edinson Gutiérrez, presidente de Fundaragua; Lucellis Hidalgo, presidenta de Costaragua; Gabriel Perdomo, secretario de Transporte; y Ángel Márquez, presidente del Concejo Municipal de la jurisdicción.

ESPACIOS URBANOS Y ECOLÓGICOS

Como parte de las acciones del Plan Derecho a la Ciudad, que impulsa la gobernadora Joana Sánchez, las cuadrillas especializadas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) ejecutan labores intensivas de mantenimiento, que incluyen desmalezamiento, rastrillado, barrido, poda controlada y la recolección y disposición final de desechos sólidos.

Asimismo, se dio inicio a la restauración integral del Casco Histórico de Choroní. Los trabajos comprenden la pintura y rehabilitación de fachadas, devolviendo el color y la vitalidad a esta zona icónica para ofrecer una experiencia vibrante a los turistas nacionales e internacionales.

Durante la supervisión de los trabajos, Rodolfo Ramírez destacó la importancia de la articulación gubernamental para potenciar el turismo en la entidad. “Nos encontramos aquí, en la parroquia Choroní, municipio Girardot, para dar inicio a un gran despliegue articulado con la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, donde vamos a estar iniciando la recuperación y embellecimiento de fachadas del casco histórico, para que sea un atractivo turístico, ya que las costas de Aragua son íconos y tenemos visitantes locales, nacionales e internacionales que vienen a pasar estas temporadas en nuestro estado’’, expresó el secretario.

CHORONI 100 % ILUMINADO

En perfecta articulación entre el Gobierno nacional, regional, municipal y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en aras de ofrecer una parroquia más iluminada y transitable para todos los ciudadanos, se colocarán más de 700 lámparas LED.

En ese contexto, el presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, anunció: “por orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Rafael Morales, vamos a decretar a Choroni 100% iluminado con la colación de lámparas LED de última tecnología, para que así tengamos una mejor iluminación al servicio de todo este pueblo costero’’.

MEJOR TRANSITABILIDAD PARA LOS TURISTAS

En el marco de las políticas de transformación y buen vivir, impulsadas por el Gobierno Bolivariano, las autoridades anunciaron el avance de los trabajos de intervención vial que se vienen ejecutando en la localidad, esto con el objetivo de garantizar mayor seguridad, movilidad y bienestar a los habitantes que visitan estas costas.

En esa misma línea, Ángel Márquez comentó: “como un solo gobierno estamos acá en la parroquia Choroní, en sus dos comunas, donde más de 900 toneladas de asfalto e se han colocado en esta arteria vial, que le da acceso a todos los aragüeños y a todos los que nos visitan a esta hermosa parroquia Choroní”.

Finalmente, Márquez subrayó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar social de los aragüeños. “Todo esto es como un solo gobierno con la segunda transformación, que habla de servicios públicos para tener unas ciudades más humanas, como lo ordenó nuestro camarada presidente constitucional, Nicolás Maduro, y que hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace énfasis en este Carnaval Seguro 2026. Es por ello que invitamos a todos los aragüeños y aragüeñas, y a toda la población en general, que vengan a nuestras costas de Aragua, que son las más hermosas de Venezuela y el mundo’’, puntualizó el presidente de la Cámara edil de Girardot.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESÍA