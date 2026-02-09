Fundacite Aragua se desplegó en Jornada de Atención Integral de Sucre

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de incentivar y fomentar conocimientos en el área científica, Fundacite Aragua participó activamente en la Jornada de Atención Integral celebrada el pasado fin de semana en la comunidad Hijos de Chávez en Victoria, evento realizado en Cagua municipio Sucre.

En el marco de esta actividad promovida por el Gobierno Bolivariano de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez; Fundacite Aragua, como brazo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) en el territorio, se sumó a esta integral jornada para llevar el potencial transformador de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán» directamente a la comunidad, demostrando que la ciencia es una herramienta práctica para el desarrollo comunal.

Durante la jornada del 7 de febrero de 2026, el equipo de Fundacite Aragua desplegó un espacio interactivo donde se realizaron atenciones describiendo que son los Semilleros Científicos, Echalba, Cayapa Heroica y la Alianza Científico Campesina. Estas actividades permitieron articular directamente con las comunidades, despertando vocaciones científicas y mostrando cómo el conocimiento se convierte en una herramienta para resolver problemas locales. Los participantes experimentaron con robótica educativa, principios de química y física, utilizando kits especializados alineados con el Programa Nacional Semilleros Científicos.

Esta intervención evidenció las amplias posibilidades que tiene el Poder Popular a través de Fundacite Aragua. Se adquirieron importantes compromisos como la articulación de 8 rutas con Venezuela Joven, visita al CDCE Municipal para abordar 2 escuelas de la parroquia Bella Vista, socialización para realizar actividad con la Escuela de Chocolatería, asistencia técnica conjunta con Vensalud a centros asistenciales, visita diagnóstica a productores entrevistados y la planificación de un Gabinete Municipal con representantes de cada comuna para mostrar los programas de la Gran Misión Ciencia y Tecnología Dr. Humberto Fernández Morán ejecutados por Fundacite Aragua.

PRENSA FUNDACITE

FOTOS: PRENSA FUNDACITE