Festival de Teatro Venezolano se destacó en el municipio Sucre

CIUDAD MCY.-El Festival de Teatro Venezolano continúa su recorrido por el estado Aragua, con una destacada jornada realizada en la Casa de la Cultura del municipio Sucre, donde se apreció las presentaciones de agrupaciones regionales que tienen un amplio repertorio de puestas en escenas para festejar este hito por todo lo alto.

Este evento, que resalta la rica tradición cultural de la región en el ámbito teatral, forma parte de la reactivación de un festival que retoma sus actividades después de 35 años, gracias a los esfuerzos de la Compañía Nacional de Teatro, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Asimismo, el secretario de Cultura en Aragua, Nicolás González, hizo acto de presencia no solo para apreciar el talento aragüeño, sino que realizó un recorrido por las instalaciones destacando la importancia de estos espacios para la promoción del arte y la creatividad, demostrando que la Vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez promueve la con la cultura en todas sus matices a través del Plan de la Aragüeñidad.

Es importante mencionar que este festival en la región se programó para desarrollarse en 3 municipios en los que se cuenta con 8 presentaciones, y no solo celebra el talento teatral venezolano, sino que también fomenta la participación ciudadana y el disfrute de expresiones artísticas de alta calidad en la comunidad.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA