Diecisiete pluviómetros refuerzan el sistema de alerta temprana en Girardot

Ciudad MCY.-La Alcaldía de Girardot, en articulación con el gobierno regional y nacional, fortalece su política de gestión de riesgos con la consolidación del sistema de alerta temprana. Este sistema ccuenta con 24 estaciones de monitoreo distribuidas en las cabeceras de los ríos del municipio.

Esta estrategia tiene como propósito garantizar respuestas oportunas ante eventos hidrometeorológicos durante el período lluvioso, que se extenderá hasta febrero de 2026, según reportes del Inameh.

De acuerdo con la información suministrada por el director de Protección Civil municipal, Jesús Lugo, el sistema incluye 17 pluviómetros ubicados en puntos estratégicos para medir la cantidad de agua caída por sector, además de siete linímetros que permiten verificar en tiempo real el nivel de los cauces en las cuencas.

“Toda la información se canaliza a través de líderes de calle, jefes de UBCh y comunidades hacia nuestra sala situacional en el piso 4 de la alcaldía”, explicó.

Lugo destacó la coordinación con el Inameh, que ha reportado el paso de 48 ondas tropicales hasta la fecha, cifra considerada dentro de los parámetros normales.

“El año pasado hubo 51 ondas y hasta ahora no hemos tenido novedades relevantes que signifiquen pérdidas humanas o materiales, solo situaciones puntuales resueltas de forma inmediata”, afirmó.

El protocolo de actuación contempla el despliegue del personal de gestión de riesgo y operaciones ante cualquier precipitación, activando el sistema de alerta temprana y monitoreando los cuerpos de agua para brindar respuestas expeditas a las comunidades situadas aguas abajo.

Una de las protagonistas de esta red comunitaria es Daisy Naranjo, voluntaria encargada del pluviómetro N° 5 en la urbanización Palmarito. “Mi labor consiste en verificar que el artefacto esté calibrado y observar cómo capta el agua, lo que indica la cantidad de lluvia en un tiempo determinado”, explicó. Su motivación surgió tras la tragedia de El Castaño, cuando la comunidad organizó un comité de riesgo y, tras un taller de formación de tres meses, se integró al equipo de Protección Civil.

Estas acciones consolidan el compromiso de la gestión municipal con la protección de las comunidades ante eventos climáticos, fortaleciendo la cultura de prevención y el protagonismo popular en la gestión de riesgos.

