Instalados transformadores de 50KVA en Tovar

Los nuevos equipos fortalecerán la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad de vidas de los habitantes y las actividades productivas del sector

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico estable y eficiente, se llevó a cabo la instalación de cuatro nuevos transformadores de 50 KVA en el sector Puerto Maya del municipio Tovar.

Las labores fueron ejecutadas por las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en un trabajo conjunto con la Dirección de Electricidad de la Alcaldía.

La jornada se centró en la colocación y puesta en marcha de estos nuevos equipos que fortalecerán la infraestructura eléctrica de esta importante zona costera.

Esta dotación responde a la necesidad de optimizar la distribución de carga en la comunidad, mejorando significativamente la calidad del fluido eléctrico para las familias y las actividades productivas del sector.

Esta acción que se alinea con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», es orientada por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y supervisada por el alcalde de la localidad, Maximiliano Suárez para fortalecer los servicios públicos en el municipio Tovar.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA