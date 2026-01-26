Mujeres de Mariño recibieron orientación contra la violencia de género

Durante la campaña «Juntas, Vivas, Libres y Unidas», mujeres del sector Caballeriza recibieron atención integral y herramientas de prevención

CIUDAD MCY.- En el corazón de la Comuna Urdanetista Socio Productiva «María León la Guardiana de Chávez», se llevó a cabo con éxito una campaña de sensibilización destinada a erradicar la violencia contra la mujer, reafirmando de esta forma que en el municipio Mariño la protección a la vida es una prioridad absoluta.

Esta jornada se realizó específicamente en el sector Caballeriza, de la parroquia Pedro Árevalo Aponte, en la que las féminas fueron provistas soluciones tangibles ante sus planteamientos. Durante el despliegue, un equipo multidisciplinario ofreció servicios gratuitos en áreas críticas para el bienestar femenino, entre ellas, asesoría legal, específicamente hacia la orientación directa sobre derechos y procedimientos judiciales y atención psicológica, en la que hubo espacios de escucha y contención emocional para las asistentes.

De la misma forma, las mujeres de la localidad fueron orientadas en cuanto a la identificación de riesgos a través de dinámicas en el que aprendieron a medir los niveles de agresión y actuar antes de que sea tarde.

«Queremos que cada mujer sepa exactamente qué hacer y a dónde acudir. No están solas; les brindamos las herramientas para que identifiquen el ciclo de la violencia y puedan romperlo a tiempo», destacaron las organizadoras durante la actividad.

Cabe destacar que, el ambiente en la Comuna «María León» fue de empoderamiento. Las vecinas no solo recibieron volantes e información, sino que participaron activamente en charlas donde se explicó el uso de instrumentos como el «violentómetro», esencial para detectar señales de alerta que a menudo se normalizan en la cotidianidad.

Este despliegue territorial responde a las políticas sociales impulsadas en la región, siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

Así mismo, el equipo multidisciplinario reafirmó su compromiso con la Mujer Mariñense. La intención es clara: llevar la atención directamente a las catacumbas del pueblo, allí donde la información puede salvar vidas.

La campaña «Juntas, Vivas, Libres y Unidas» promete no detenerse. Con el lema Seguimos desplegadas, las autoridades y movimientos sociales aseguran que este es solo un paso más en la construcción de un municipio libre de violencia. La meta es transformar cada sector de la Parroquia Pedro Arévalo Aponte en un territorio seguro para todas.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA