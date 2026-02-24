Ciudad MCY

Unión-cívico-militar-policial! Pueblo conmemoró 7 años de la victoria de la Batalla de Los Puentes

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

CIUDAD MCY.- Este lunes, 23 de febrero, el Pueblo de Venezuela conmemoró con una gran movilización, en el estado Táchira, en perfecta unión cívico-militar, siete años de la victoria de la Batalla de los Puentes, en la que los venezolanos y venezolanas derrotaron, una vez más, los planes conspirativos de sectores de la ultraderecha en el país.

La actividad estuvo acompañada por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, quien resaltó la alegría del Pueblo en esta gran jornada de Patria.

Asimismo, Bernal ratificó que a 52 días del secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, Venezuela sigue “avanzando, para consolidar la paz y garantizar la soberanía y la independencia nacional”.

