Rehabilitados espacios deportivos en San Casimiro

El Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en crear espacios seguros, funcionales y atractivos para desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas

CIUDAD MCY.- En el municipio San Casimiro avanzan los trabajos de rehabilitación de espacios deportivos y recreativos con el objetivo de brindar a los ciudadanos lugares agradables para el sano esparcimiento.

A través de estas obras se logrará la masificación deportiva en el municipio, y las mismas se realizan siguiendo orientaciones emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la vicepresidenta (E) encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez

Cuadrillas adscritas a la alcaldía de la jurisdicción realizan labores de mantenimiento en las instalaciones del recinto recreativo y cultural ubicado en el sector Casa Campo.

En el lugar, los trabajadores desarrollaron labores de reparación en la infraestructura para garantizar entornos seguros y funcionales.

Asimismo, se realizaron trabajos de demarcación con la finalidad de que los espacios deportivos estén ajustados a las normativas de cada deporte.

AVANZA EL DEPORTE

Dándole continuidad a los trabajos de recuperación en materia deportiva, se realizó en la cancha de usos múltiples «Miguel Marín» la colocación del techo mejorar las condiciones de infraestructura del recinto.

En el lugar se realizó la instalación de techado en las gradas con el objetivo de proteger a los espectadores del sol o lluvia.

Estos trabajos reafirman el compromiso del Gobierno Bolivariano en crear espacios seguros, funcionales y atractivos para desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA