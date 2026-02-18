Realizado operativo de limpieza en Ocumare

Los trabajadores se movilizaron con el compromiso de asear y embellecer el eje costero para un ambiente más saludable

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por ofrecer espacios aseados y dignos, las cuadrillas de de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), llevaron a cabo una jornada de limpieza integral en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La actividad arrancó a tempranas horas de día en el sector El Playón, donde los hombres y mujeres se desplegaron para realizar labores de barrido, recolección de desechos sólidos y vegetales en todo el eje costero.

De igual manera, los camiones compactadores se desplegaron por la calles de la jurisdicción con la finalidad de recolectar los desperdicios, garantizando un entorno limpio y seguro para el bienestar de los ciudadanos.

DISTRIBUCIÓN DE VITAL LÍQUIDO

Continuando con las tareas para darle una respuesta inmediata a las necesidades de los ocumareños, se llevó a cabo una ruta de distribución de agua que abasteció los hogares de las familias de la localidad.

Durante la actividad, el camión cisterna de Fundaragua se movilizó por las comunidades donde casa a casa realizó el llenado correcto de los contenedores.

La distribución del vital líquido permitió que los ciudadanos realizaran las tareas del hogar e higiene personal para una mejor calidad de vida.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA