Ribas fue testigo de una aventurera caminata nocturna

La actividad que promovió un estilo de vida saludable contó con la participación de mas de 250 personas que disfrutaron del recorrido, bailoterapia y entrega de medallas.

CIUDAD MCY.- El municipio José Félix Ribas celebró la primera caminata nocturna “Moisés Arana”. El recorrido comenzó al atardecer y culminó de noche, contando con la participación de más de 250 personas, incluyendo autoridades locales, reinas de belleza y la comunidad en general.

La jornada aventurera tuvo un recorrido de 5K, la cual fue encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, quien acompañó a los participantes hasta las inmediaciones del Monumento de la Juventud.

Durante el recorrido, el Alcalde expresó, “ ya casi llegando a la meta de lo que es esta primera edición de la Caminata de la Juventud, en honor al gran Moisés Arana, más de 250 participantes en esta jornada, podríamos decir que cerramos con broche de oro el Febrero Rebelde”.

La actividad no solo fomentó el deporte, sino que incluyó una sesión de bailoterapia y entrega de medallas, fortaleciendo la integración comunitaria y promoviendo estilos de vida saludables.

Esta actividad de integración comunitaria, se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) en su 4T Transformación Social, enfocada en consolidar la igualdad, el bienestar, la protección de la familia y el buen vivir. Acción que se alinea con las directrices del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada , Delcy Rodríguez y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESIA