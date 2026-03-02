Jornada de planificación optimiza atención a la infancia en Aragua

La Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) reunió a su equipo coordinador para evaluar avances, trazar nuevas metas y fortalecer la atención integral en casas y aulas hospitalarias del estado

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la atención integral a niños y adolescentes en la entidad, la directora de la Fundación Regional el Niño Simón Aragua (Frnsa), Mónica Herrera, encabezó un encuentro estratégico con coordinadores de casas y aulas hospitalarias de la institución.

La jornada permitió la instalación de mesas de trabajo orientadas a la planificación de acciones concretas que consoliden las políticas sociales dirigidas al semillero de la patria, garantizando una atención pedagógica, emocional y social ajustada a las necesidades de cada espacio.

Durante el encuentro, los equipos evaluaron avances, identificaron fortalezas y establecieron nuevas metas para optimizar el funcionamiento de las casas y aulas hospitalarias, reafirmando el compromiso institucional con una gestión organizada y cercana a las comunidades.

Asimismo, se realizó la entrega de insumos pedagógicos y materiales didácticos que fortalecerán los procesos formativos en cada una de las sedes, como parte de la construcción colectiva para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes atendidos por la fundación.

Estas acciones se llevan a cabo con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en el marco de una gestión que prioriza la protección social y el bienestar de la infancia aragüeña.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA