Jornada de Tribunales Móviles llevó justicia a habitantes de Paraparal

CIUDAD MCY.- Los Tribunales Móviles del estado Aragua protagonizaron un nuevo despliegue, en esta ocasión se trasladaron hasta la comuna Ecoambiental Agroturistica Paraparal, ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara, brindando asesorías jurídicas y atención personalizada a la población.

En conformidad con los lineamientos de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez y bajo la dirección del juez rector del estado de Aragua, Carlos Gámez, el equipo multidisciplinario se instaló en la comunidad ofreciendo orientaciones y servicios en materia judicial a más de 160 pobladores.

Durante la jornada de Tribunales Móviles se ofreció una amplia gama de servicios en diversas materias judiciales entre ellas asesorías en toda la materia penal, civil, laboral, protección de niños, niñas y adolescentes, así como los trámites de divorcio por mutuo acuerdo y desafecto, colocación familiar, curatela, títulos supletorios, obligación de manutención, constancias de prefectura y declaración de únicos y universales.

Cabe destacar que actividad legal no solo representó un acceso facilitado a la justicia, sino que también se convirtió en un espacio de esperanza y resolución para muchos habitantes de la comuna Arsenal Victoriosa. La presencia de diversas autoridades judiciales y la posibilidad de realizar trámites en el mismo lugar fueron altamente valoradas por la comunidad.

TSJ AL SERVICIO DEL PUEBLO

En ese sentido Lenis Meneses, coordinadora de los jueces de paz del municipio Francisco Linares Alcántara, enfatizo que estas acciones son parte de las directrices emanadas por el gobierno nacional y regional en llevar la justicia las comunidades.

‘’Hoy llevamos a cabo el primer tribunal móvil en nuestro municipio Francisco Linares Alcántara. Tribunales que se estarán desplazando en los próximos meses, vamos a contar con dos tribunales por cada mes’’ expreso la jueza de paz.

Además añadió ‘’Tuvimos una atención hoy aproximadamente de 160 personas, donde se le brindaron los servicios de catastro, tuvimos sindicaturas, tribunales móviles, tribunales de niños, niñas y adolescentes, tuvimos la defensa pública militar, defensa pública, entre otros (…) resaltamos que con este tribunal y en estos servicios que se están brindando desde acá, se les garantiza el derecho a las personas que tengan acceso directo a la justicia y de forma gratuita’’

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY | CORTESIA