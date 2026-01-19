Eclipses totales de Sol y Luna protagonizarán el calendario astronómico en 2026

CIUDAD MCY.- El calendario astronómico de 2026 destaca por dos eclipses totales que asombrarán al mundo. El primer gran evento sucederá el 3 de marzo con un eclipse total de Luna que será visible en gran parte de América y Asia, donde la Tierra proyectará su sombra y creará la famosa «Luna de sangre».

El hecho será sucedido el 12 de agosto, por un eclipse de Sol total que recorrerá el norte de España e Islandia. Este fenómeno durará aproximadamente dos minutos de oscuridad absoluta, un hecho inédito desde el año 1999.

De acuerdo con los científicos, el falso crepúsculo solar se podrá observar con equipos especiales. En este sentido, recomiendan a los espectadores tomar las previsiones pertinentes.

Finalmente, el año cerrará con un eclipse parcial adicional a finales de agosto. Estos eventos cósmicos posicionan al 2026 como una fecha histórica para la astronomía.

VENEZUELA NEWS | FOTO : CORTESÍA