PC Aragua intensifica protocolos de combate para resguardar el “Henri Pittier”

Las autoridades de prevención instan a la colectividad a evitar la quema de desechos y reportar de inmediato cualquier foco de incendio para proteger el principal pulmón vegetal aragüeño

CIUDAD MCY.- Con la llegada del periodo de sequía en Venezuela, la entidad aragüeña enfrenta uno de sus mayores desafíos ambientales: la proliferación de incendios forestales. Ante este escenario, funcionarios de los principales organismos de seguridad y prevención nacionales, regionales y municipales activan protocolos especiales de vigilancia y combate, y a la vez hacen el obligatorio llamado a la conciencia ciudadana para mitigar los daños en zonas críticas del Parque Nacional “Henri Pittier” y en la Serranía Las Delicias.

​​La Oficial PC-I Mayrelis Vázquez detalló el riguroso proceso que sigue la institución al recibir una alerta, resaltando que la eficiencia es clave para no malgastar recursos operativos.

PROTOCOLO

​Se inicia con la verificación inmediata. Tras el reporte, se despacha una unidad del Grupo Motorizado de Atención de Emergencias (Grumae) para confirmar el evento en tiempo real.

Luego se procede a la estrategia de mitigación. Una vez confirmada la magnitud se decide el método de ataque. “Evaluamos si se realizará un combate hídrico (uso de agua) o un combate directo, que es un despliegue cuerpo a cuerpo con herramientas especializadas para mitigar el riesgo de propagación”, explicó Vázquez.

​Este protocolo busca resguardar la integridad del personal combatiente y de los voluntarios que se suman a las labores de extinción tras la evaluación de la “zona de impacto”.

​FACTOR HUMANO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS

​Por su parte, la Oficial PC-III Wilmar Mijares recordó que la temporada crítica se extiende desde enero hasta mediados de mayo. Sin embargo, destacó que el clima no es el único responsable, siendo la actividad humana el detonante principal.

“El principal motivo son los efectos antrópicos, donde muchas personas realizan quemas de basura cerca de zonas vegetales secas o dejan residuos como vidrios, que actúan como iniciadores de fuego”, señaló Mijares.

​Las consecuencias de estos actos no solo afectan la biodiversidad, sino que generan efectos adversos en la salud de la población, debido a la densa inhalación de humo.

​GUÍA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

​Para evitar que las cifras de hectáreas afectadas sigan en ascenso, Protección Civil Aragua emitió las siguientes orientaciones esenciales:

​ No a la quema de basura: se exhorta a los vecinos de zonas aledañas al “Henri Pittier” a realizar limpiezas previas en sus terrenos para evitar que pequeños focos se propaguen.

se exhorta a los vecinos de zonas aledañas al “Henri Pittier” a realizar limpiezas previas en sus terrenos para evitar que pequeños focos se propaguen. Senderismo Responsable: los caminantes deben evitar dejar fogatas encendidas. Ante la presencia de humo o fuego, en rutas como la Serranía Las Delicias, la orden es descender inmediatamente.

los caminantes deben evitar dejar fogatas encendidas. Ante la presencia de humo o fuego, en rutas como la Serranía Las Delicias, la orden es descender inmediatamente. Cero Espectadores: las autoridades hicieron especial énfasis en evitar acercarse a los incendios para tomar fotografías. “Nuestra recomendación principal es que resguarden sus vidas y acaten las normas; deben desalojar la zona para evitar riesgos innecesarios”, puntualizó la oficial Mijares.

CANALES DE REPORTE

​La ciudadanía cuenta con los números de emergencia locales y el sistema de Cuadrantes de Paz para notificar cualquier columna de humo de manera oportuna. El combate de los incendios forestales es una tarea compartida.

Mientras los héroes de naranja se mantienen en primera línea de fuego, la prevención desde el hogar y el respeto por las normativas de los parques nacionales son las únicas herramientas capaces de detener el avance de las llamas en esta temporada de sequía.

REINA BETANCOURT │ FOTOS : CIUDAD MCY