Presupuesto 2026 asciende a más de Bs.5 billones con el 77,8 % para inversión social

Ciudad MCY.-El presupuesto nacional para el año 2026 asciende a la cifra récord de cinco billones, veintidós mil novecientos sesenta y ocho millones, setecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta bolívares (5.022.968.785.870) y de este total se destinará una inversión social que alcanza el 77,8 %.

Así lo informó la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención en la Asamblea Nacional (AN), donde presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2026; de conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

La alta funcionaria gubernamental mostró láminas estadísticas de lo que fueron los presupuestos de la llamada Cuarta República en el siglo XX, donde la inversión no estaba destinada al pueblo porque era considerado un “gasto”, y nunca superó el 40 % del total de lo presupuestado anualmente.

“Aquí está la diferencia en la visión, nosotros somos expresión de lo que es el poder del pueblo y sobre todo del pueblo venezolano organizado, que ha dado las batallas más duras en la defensa de nuestra patria, y que es lo que nos mantiene como un país victorioso e indestructible”, dijo.

Acto seguido, dio a conocer cómo la inversión social ha aumentado progresivamente en los diversos años, y para el 2026 las prioridades del presupuesto en esa inversión social la desglosó de la siguiente manera: Desarrollo social y participación casi un 30%; en infraestructura y obra pública en 6,3 %; Educación 9,6 %; Salud y seguridad social (6,5 %); Vivienda (2,4 %); Cultura y comunicación social (1,0 %); Ciencia y tecnología (0,9 %); Defensa del Esequibo (1,2 %), y el Fondo de Compensación y situado constitucional (8,7 %).

Siete Transformaciones

Mencionó que, en este presupuesto, están también previstas las ejecuciones dentro de las Siete Transformaciones (7T), con 199 proyectos en el área económica (para un 31 % del presupuesto); 73 proyectos en Ciudades humanas, que reflejan los servicios públicos (19 %); 21 en Seguridad y defensa (5.5 %); 88 en lo Social (23,2 %), 39 en política (10 %); 34 en Ecosocialismo, ciencia y tecnología (8.9 %) seis en Geopolítica (1.6 %)

“Ahí están los proyectos que van a estar abarcados, pero con una visión desde lo territorial y con una visión participativa y protagónica del pueblo venezolano. Que sea a través del Estado comunal, donde se direccionen definitivamente los proyectos y que los proyectos del 2026 estén concentrados en la Agenda Concreta de Acción (ACA), en educación, en vivienda, en energía eléctrica, en agua, obras públicas, transporte, defensa”, acotó.

Rodríguez comentó a los parlamentarios que, lo más importante, es la participación en el presupuesto de una experiencia inédita desde el año pasado que son las Consultas Nacionales Populares, y que ya el pueblo ha votado y se han aprobado 33 mil 206 proyectos de las comunidades, con un acumulado de 262 millones de dólares en inversión directa en las propuestas postuladas en asambleas y elegidas en las consultas.

Advirtió que en este proyecto para el 2026 no verán gastos suntuarios ni propuestas de ningún Circuito Comunal o Comuna para elegir gastos innecesarios. “Lo que ustedes verán es por la vida nacional, es por la felicidad de nuestro pueblo, es para las facilidades de nuestro pueblo en el territorio”.

Sostuvo que este presupuesto para el año 2026 tiene previsto y contemplado los recursos que se requieren para la seguridad y defensa de Venezuela, nuestra integridad territorial y la soberanía nacional.

“Y lo más importante, es para la defensa de nuestra dignidad histórica. Que aquí nadie se rinda y que nadie tome el rumbo de los que no se sintieron venezolanos, de los que entregaron su patrimonio histórico de los que comprometieron su nacionalidad y su gentilicio”, recalcó.

Igualmente, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, instó a todo el pueblo venezolano a unirse en una sola voz y un solo corazón para ser invencibles.

“Unámonos y seremos invencibles, unidos nadie nos vencerá, queridos diputados y diputadas, quienes somos venezolanos y venezolanas de corazón, venezolanos y con conciencia. ¡Muchísimas gracias, diputados, diputadas, pedimos su colaboración para que este presupuesto sea aprobado para el año 2026!”.

VTV | FOTO CORTESÍA