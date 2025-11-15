El Samán de Güere inspiró la nueva etapa organizativa del PSUV en Aragua

En el acto, los CBBI se juramentaron por la defensa del país y su soberanía, por el legado del Comandante Chávez y por el compromiso de luchar contra la intervención imperial

CIUDAD MCY.- En un acto multitudinario cargado de compromiso revolucionario y sentimiento patrio, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello junto a la gobernadora Joana Sánchez, encabezaron la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Aragua, con representación de los 18 municipios del estado.

La actividad reunió a la directiva regional del PSUV, alcaldes y líderes comunitarios, quienes acompañaron a los nuevos integrantes de esta estructura organizativa que busca de fortalecer la participación popular y la defensa de la soberanía.

Durante su intervención, Sánchez expresó su afecto hacia el pueblo aragüeño y destacó la importancia de esta nueva forma de organización impulsada por el partido:

“Ya pasamos de tener un jefe de calle a tener un Comité Bolivariano. El liderazgo ahora deja de ser individual y pasa a lo colectivo. La Patria nos llama a seguir venciendo y luchando, incorporando a más hombres y mujeres en esta estructura que nos permitirá transformar la sociedad que soñamos”.

RECUERDOS DEL SAMÁN DE GUERE

Por su parte, Diosdado Cabello evocó la memoria histórica del Samán de Güere, símbolo del Movimiento Revolucionario 200 y génesis de la revolución bolivariana y al mismo tiempo recordó la pasión del Comandante Chávez por Aragua y afirmó:

“El Samán de Güere nos pone al Comandante en primera fila, como siempre ha estado. Hoy más que nunca decimos: aquí está Chávez, junto a su pueblo, respaldando al presidente Nicolás Maduro”.

Cabello subrayó que el PSUV entra en una nueva etapa que privilegia lo colectivo sobre lo individual, convocando a las bases en medio de las amenazas externas. Señaló que en su momento, los jefes de calle cumplieron un rol fundamental, pero ahora el llamado es a un ejercicio de dirección colectiva y liderazgo compartido.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y JURAMENTO DE LAS BASES

El dirigente pesuvista exhortó a impulsar la consulta popular del 23 de noviembre, resaltando la importancia de la democracia participativa frente a lo que denominó “democracia de élites” en otros países.

Las bases, finalmente, realizaron el juramento por la defensa del país y su soberanía, reafirmando el legado del Comandante Chávez y el compromiso de luchar contra la opresión del imperialismo, manteniendo la unidad y la valentía del pueblo venezolano en la búsqueda de libertad e independencia.

