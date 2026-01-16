Educadores de Mariño celebraron eucaristía por su día

El encuentro espiritual tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, allí las estructuras sociales, educativas y culturales manifestaron seguir en la lucha por forjar un mejor futuro desde las aulas y el conocimiento

CIUDAD MCY.-Como parte de las celebraciones por el Día del Maestro, la Alcaldía del Municipio Santiago Mariño organizó una eucaristía para agradecer al Todopoderoso la inmensa labor que estos profesionales realizan y bendecir su transitar por las aulas.

El encuentro espiritual tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde se elevaron plegarias por el bienestar de la nación, la paz, y poder seguir formando a la generación de relevo con valores patriotas.

La ceremonia contó con la presencia de David Aguiar, director local del Centro del Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE); Yaxi Pérez, directora de Asuntos Educativos de la Alcaldía; Jesús Corniell, director municipal de Cultural, y todo el cuerpo docente del territorio.

Aguiar resaltó que la actividad se convirtió en una tradición que permite reunir a las estructuras sociales, educativas y culturales que hacen vida allí.

La actividad permite “homenajear y conmemorar a estos hombres y mujeres de lucha”, quienes se encargan de forjar el futuro de la nación al nutrir de conocimientos a niños y jóvenes, refirió.

Por su parte, la vocera municipal del gremio, Yaxi Pérez, exaltó que los profesores se mantienen fuertes y en resistencia por garantizar una educación digna y de primer nivel a los turmereños. “Todos los días estamos en la calle, dando el mayor empeño por el bienestar de la muchachada”.

Bajo las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, y con el apoyo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán el magisterio suma grandes esfuerzos por mejorar el sistema.

La 3T del Plan de la Patria y Plan de la aragüeñidad consagra la educación como un pilar fundamental para la construcción de una nación prospera, y desde los cimientos, el profesorado trabaja en mejorar el desarrollo social.

