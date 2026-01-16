Proyectos comunales llevan bienestar a San Sebastián

En el Circuito Comunal 7 se llevó a cabo el mejoramiento de 200 metros lineales de tendido eléctrico

CUIDAD MCY.-El año 2026 comenzó con buenas noticias para los habitantes del municipio San Sebastián, esto gracias a la ejecución de los proyectos ganadores de la Consulta Popular.

Los residentes del Circuito Comunal 7 fueron beneficiados con el mejoramiento de 200 metros lineales de tendido eléctrico, lo que posibilita un mejor suministro del servicio y prolongar la vida útil de la instalación.

El secretario de comunas y Movimientos Sociales, y director regional del Consejo Federal de Gobierno (CFG), Manuel Pérez, supervisó junto al Poder Popular organizado este logro. Una vez más, el pueblo demostró los altos índices de conciencia política al tachar una necesidad de la Agenda Concreta de Acciones (ACA).

Además, la ocasión fue idónea para un compartir de experiencias entre los asistentes, así como, trazar los próximos puntos de atención, para ofrecer a la población un sitio habitacional adecuado.

Con el apoyo del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez, la municipalidad avanza en la rehabilitación de los servicios básicos y la consolidación del Estado Comunal.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | SECRETARÍA DE COMUNAS