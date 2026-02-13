EEUU emitió licencias para transacciones de petróleo y gas en Venezuela

El Departamento del Tesoro aclaró que las licencias no implican un levantamiento total de las sanciones, sino un ajuste técnico para permitir operaciones de interés mutuo y contribuir a la estabilización energética

CIUDAD MCY .-El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este viernes licencias generales que autorizan a cinco de las mayores industrias de petróleo del mundo a retomar operaciones en Venezuela.

La Licencia General 49 autoriza la negociación y suscripción de contratos contingentes para inversiones. Con esta medida, entidades interesadas podrán establecer acuerdos legales que solo se harían efectivos bajo condiciones futuras determinadas, lo que abre una base jurídica para potenciales capitales extranjeros en sectores estratégicos.

Por su parte, la 50 habilita transacciones relacionadas con operaciones de los sectores de petróleo y gas en Venezuela para ciertas entidades específicas. El documento oficial del Tesoro señala que estas actividades, anteriormente limitadas por el régimen de sanciones, estarán permitidas siempre que se cumplan los criterios de cumplimiento normativo establecidos por Washington.

Las compañías beneficiadas son BP PLC, Chevron Corporation, Eni S.p.A., Repsol S.A. y Shell PLC, junto a sus respectivas subsidiarias para ejecutar negociaciones petroleras o gasíferas marcando una flexibilización de sanciones comerciales.

Esta medida responde a una estrategia para revitalizar la industria venezolana con puntos clave:

Inversión masiva: Se ha solicitado a los ejecutivos del sector un compromiso de inversión de al menos 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura crítica.

Estabilidad global: El plan prevé que Estados Unidos gestione la venta del crudo venezolano a largo plazo para sanear las arcas del país caribeño y reducir los precios del petróleo a nivel mundial.

Garantías jurídicas: Las licencias buscan ofrecer el marco legal necesario para que las multinacionales operen sin las restricciones que paralizaron la producción en años anteriores.

MARCOS GAVIDIA I CIUDAD MCY I VN I

FOTO: CORTESÍA