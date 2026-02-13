Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Trump revela cuándo viajará a China

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.-El presidente de EEUU, Donald Trump, ha revelado este jueves la fecha de su viaje a China. Lo hizo durante un anuncio oficial en la Casa Blanca.

El mandatario afirmó que realizará su visita al gigante asiático en abril. «Visitaré al presidente [chino] Xi [Jinping] en abril. Lo espero con ansias. [El líder chino] vendrá más adelante este año [a EEUU]», dijo. «Nuestra relación con China es muy buena en este momento», agregó.

Politico informó anteriormente, citando a personas familiarizadas con los planes, que Donald Trump viajará a Pekín durante la primera semana de abril para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Mundo

EEUU emitió licencias para transacciones de petróleo y gas en Venezuela

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Cmdnna Girardot inició campaña de protección por asueto carnestolendo

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Inició movilización de turistas hacía las costas aragüeñas

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Sesión solemne exaltó memoria histórica y protagonismo juvenil en La Victoria

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza