Trump revela cuándo viajará a China

CIUDAD MCY.-El presidente de EEUU, Donald Trump, ha revelado este jueves la fecha de su viaje a China. Lo hizo durante un anuncio oficial en la Casa Blanca.

El mandatario afirmó que realizará su visita al gigante asiático en abril. «Visitaré al presidente [chino] Xi [Jinping] en abril. Lo espero con ansias. [El líder chino] vendrá más adelante este año [a EEUU]», dijo. «Nuestra relación con China es muy buena en este momento», agregó.

Politico informó anteriormente, citando a personas familiarizadas con los planes, que Donald Trump viajará a Pekín durante la primera semana de abril para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA