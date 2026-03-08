Eje Sur consolidó la democracia directa durante jornada histórica de Organización Popular  

Los habitantes de los municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Urdaneta, Camatagua afirmaron que el proceso fue rápido y bien organizado

CIUDAD MCY.- En una jornada en donde se evidenció que la soberanía se ejerce en los centros de votación, el Eje Sur en el estado Aragua vivió este 8 de marzo un hito de participación protagónica.

En los municipios Zamora, San Sebastián, San Casimiro, Urdaneta y Camatagua, miles de ciudadanos acudieron a la Primera Consulta Popular Nacional 2026 con la finalidad de elegir sus proyectos locales.

La jornada marcó un hito histórico ya que se entrelazó con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, demostrando que el futuro de las comunidades aragüeñas se decide con rapidez, organización y una masiva voluntad popular.

Desde la Escuela Básica Nacional «Arístides Rojas», ubicada en el municipio Zamora, el flujo de electores fue constante y fluido. Así lo afirmó Ángel Tirado, jefe de la UBCh del Centro, quien hizo un recorrido por las mesas para presenciar de primera mano este proceso histórico. Desde su perspectiva, Tirado consideró el proceso de votación como rápido, sencillo y sumamente organizado.

Mientras tanto, en el municipio San Casimiro la afluencia de electores superó las expectativas. Desde las primeras horas de la mañana se evidenció que esta primera Consulta Popular 2026, fueron la principal motivación de los habitantes de esta localidad con el fin de que sus comunidades avancen.

Por otro lado, los habitantes del municipio Camatagua también participaron activamente en la primera Consulta Popular Nacional 2026. Desde la mañana los centros electorales de la jurisdicción abrieron sus puertas para recibir a los ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto.

Urdaneta también demostró su capacidad organizativa, en una extraordinaria jornada de participación. A través del voto, los habitantes de la localidad decidieron cuáles proyectos se ejecutarán para el beneficio de sus comunidades,. Algunos electores coincidieron en señalar que este ejercicio democrático es una oportunidad para apalancar el progreso y la organización en Barbacoas y sus zonas aledañas.

Cabe destacar que, esta jornada democrática se desarrolló en un ambiente de civismo y participación, donde los vecinos expresaron su opinión sobre temas relevantes para el beneficio de su comunidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA