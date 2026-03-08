Eje Capital se movilizó masivamente para transformar sus comunidades

Desde tempranas horas, las comunas de los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara se movilizaron masivamente para participar en la I Consulta Popular Nacional 2026

CIUDAD MCY.- Con gran alegría, compromiso y una firme convicción de continuar ejerciendo el rol protagónico comunal, los ciudadanos del Eje Capital del estado Aragua, conformado por los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara, se movilizaron masivamente para participar en la I Consulta Popular Nacional 2026.

Desde tempranas horas, las comunas que integran estas cinco jurisdicciones fueron testigo de la asistencia de hombres y mujeres mayores de 15 años, quienes acudieron a sus respectivos centros para reafirmar el compromiso colectivo con la construcción del Poder Popular.

La jornada sirvió para continuar materializando los sueños plasmados en las Agendas Concretas de Acción (ACA), a través de la Consulta Popular, herramienta fundamental para la gestión de gobierno popular comunal.

Los electores tuvieron la oportunidad de priorizar proyectos en áreas cruciales enmarcados en la 1T de Economía y en la 2T de Servicios públicos, garantizando que los recursos del Estado se dirijan a satisfacer las necesidades más sentidas de cada sector.

Carmen Pérez ciudadana perteneciente al sector Samán de Güere señaló que gracias a las consultas populares se han visto resueltos los problemas del pueblo.

«Me encuentro sumamente feliz porque hoy en el Día Internacional de la Mujer estamos eligiendo nuestros proyectos del pueblo, gracias a ellos hemos visto como nuestras comunidades ahora son más bonitas y hemos recuperado muchos servicios públicos» señaló Pérez.

Por su parte Joana Ysalla expresó que la jornada fue en paz y rápida.

«De verdad que fue un proceso sumamente rápido y sencillo, solamente tenìas que dar tu cédula, pasar por tu mesa y elegir tu proyecto de preferencia, lo mejor de todo es que ha sido una elección en paz y armonía».

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Es importante mencionar que en esta I Consulta Popular Nacional del 2026, en los 378 centros de votación del estado Aragua, se encontraban puntos de salud de vacunación contra la fiebre amarilla.

De manera pacífica los ciudadanos desde sus respectivas comunas o circuitos comunales pudieron acceder de manera gratuita a este servicio de salud, para evitar esta enfermedad.

De esta manera el gobierno bolivariano garantiza una atención de calidad y servicios disponibles para el pueblo aragüeño.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA