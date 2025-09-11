Ocumareños fueron beneficiados con Jornada Integral de Salud

CIUDAD MCY.-A propósito de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, aproximadamente 300 cultores y cultoras de la patria recibieron atención médico asistencial en los espacios de la U.E.N. Luciano D’elhuyar, ubicada en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La Directora Regional de las Jornadas integrales de salud Nora Aviléz, informó que dentro de las especialidades médicas ofrecidas destacaban oftalmología, dermatología, geriatría, traumatología, medicina general e interna y pediatría. Asimismo se contó con las unidades móviles del servicio de odontología y ginecología.

Aviléz destacó además, que en este tipo de jornadas no solo se brinda atención médica, sino que también se dota al paciente con medicamentos según la necesidad de cada uno y las indicaciones de los especialistas.

Gracias al trabajo conjunto entre el Presidente Nicolás Maduro y la Gobernadora Joana Sánchez, el equipo de la Corporación de Salud del estado Aragua continúa realizando jornadas integrales de salud a lo largo y ancho de los 18 municipios del estado Bolivariano de Aragua.

Es importante destacar, que la mencionada jornada también brindó atención a residentes de la zona y el punto y círculo, como parte del Plan de Atención Inmediata implementado por la Gobernación del estado Aragua, para las comunidades afectadas por las precipitaciones en el Municipio Ocumare de la Costa.

