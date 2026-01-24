El municipio Ribas ‎Jornada Social llevó atención a más de 2 mil familias de Pao de Zárate

En la comunidad La Candelaria, las distintas instituciones del Gobierno Bolivariano se emplazaron para garantizar salud, alimentación y recreación de sus habitantes

CIUDAD MCY.- Es una jornada para todos los miembros de la familia (…) frente a cualquier circunstancia la revolución bolivariana, simultáneamente, atiende a la población y trabaja para traer de vuelta al presidente Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores», señaló durante su intervención.

‎

<span;>‎ Otro punto importante que resaltó fue la reunión organizativa con los voceros comunales, allí revisaron la Agenda Concreta de Acciones (ACA) para dar solución a los nudos críticos, según las distintas estrategias de financiamiento.

‎

Aunado a ello, plantearon nuevos proyectos y los felicitaron por la concreción de los ya ejecutados.

‎

Desde el Ejecutivo nacional, regional y municipal planean fortalecer la productividad turística y agrícola del sector, como parte de la construcción del Estado Comunal.

‎

‎PUEBLO AGRADECIDO

‎

Yamile Requena, vecina de la comunidad, piensa que fue «Una jornada integral gracias al Gobierno Bolivariano, un evento positivo para esta zona agraria, podemos ver la satisfacción en la cara de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores».

‎

Nancy Aguilar igualmente cree que estuvo completo, «asistí al servicio de pediatría con mis hijos (…) me parece excelente la iniciativa de estás jornadas en zonas alejadas, porque tenemos la oportunidad de recibir atención sin movilizarnos grandes distancias».

‎

‎La actividad dio cumplimiento a la 4ta Transformación del Plan de la Patria, Plan de la Aragüeñidad y la tercera línea de acción orientada por la presidenta Encargada Delcy Rodríguez en Defensa de la Gobernabilidad, Asegurar la continuidad del poder político revolucionario y la unión del Gran Polo Patriótico».

‎

El semillero de la patria también disfrutó de un día diferente, lleno de risas y alegría gracias a las actividades recreativas, deportivas, científicas y pintacaritas.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY