«El Otro Beta» celebró su 15to aniversario con gran jornada animalista

La jornada, que también ofreció animales en adopción, reafirma el compromiso de Misión Nevado y sus aliados para seguir avanzando en la defensa de la vida, de nuestra madre tierra y de la defensa y protección anima

CIUDAD MCY.-En un ambiente de celebración y compromiso, se desarrolló en los jardines de la alcaldía del municipio Girardot la gran jornada integral de atención animal, donde se realizaron esterilizaciones, atención médico-veterinaria y adopción.

Laudys Servén, en representación de la organización Otro Beta, agradeció a los asistentes por la receptividad, por el bienestar de la población a animal. A su vez agradeció al equipo de Misión Nevado por esta atención donde fueron atendidos alrededor de 300 animales, con atención médica veterinaria y esterilizaciones de perros y gatos. También tuvieron lugar en este espacio los emprendedores con venta de implementos e insumos para las mascotas.

De igual manera, Serven informó que este viernes 12 en las mismas instalaciones de la alcaldía se llevará un concierto para festejar su quince aniversario con la participación de Francisco Pacheco, Reis Bélico, Bixarro, Al Capone, entre otros artistas.

La jornada de atención a los animales estuvo encabezada por la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas, quien se sumó a la celebración del quince aniversario de «El Otro Beta», organización aliada permanente en la defensa de todas las formas de vida, quien anunció planes de expansión formativa y legal para 2026.

Vargas destacó la alianza con «El Otro Beta», un punto de encuentro constante en la lucha por los derechos de los animales. «No teníamos mejor forma para celebrar este aniversario que una gran jornada», afirmó, detallando que la actividad ha reunido atención médico veterinaria integral, emprendedores animalistas con productos de bienestar, y una jornada crucial de esterilización.

PLAN DE ESTERILIZACIÓN ACTIVO

La esterilización se mantiene como el método ético y humano de control poblacional implementado por la Misión Nevado. Esta jornada se enmarca en el plan nacional de esterilizaciones que en Aragua está «sumamente activo, con al menos una jornada de esterilización semanal» y alcance en todos los municipios. La presidenta resaltó el compromiso del estado Aragua, conocido por su gran número de organizaciones y voluntarios dedicados al rescate.

Detalló que fueron atendidos más de 140 animales con cirugía de esterilización y cerca de 300 animales en los servicios de consulta, vacunación, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

ANIVERSARIO DE MISIÓN NEVADO

Vargas anunció que, durante diciembre, continuarán las jornadas de esterilización en Aragua, mientras se preparan para el aniversario de la Misión Nevado el 30 de diciembre, fecha para la cual prometió «muchísimas sorpresas para toda la familia animalista».

En cuanto a 2026, adelantó que será un año de «mucho trabajo en el territorio» con «sorpresas en lo formativo» para quienes deseen adquirir herramientas para el activismo.

Instó, señalando que se vienen convocatorias interesantes. Además, Vargas reveló la cercanía de nuevas herramientas jurídicas a nivel nacional para la defensa y protección animal.

LLAMADO A LA CONCIENCIA NAVIDEÑA

Para finalizar, la presidenta emitió un mensaje de unidad al pueblo aragüeño, reconociendo a Aragua como uno de los estados más animalistas del país, donde la sociedad se une ante los casos de maltrato.

«La Misión Nevado es un espacio donde todos son bien recibidos, porque estamos al servicio de nuestros animalitos,» enfatizó a la vez que hizo un llamado a buscar lo que une: el amor y la protección a los animales, más allá de cualquier diferencia.

Asimismo, hizo un llamado de conciencia de cara a las festividades decembrinas: “Recordó que los fuegos artificiales causan «daños terribles» y pueden provocar la muerte en animales, además de afectar a adultos mayores y niños con necesidades especiales. Alertó a la ciudadanía a tener cuidado con la alimentación, no dar a los animales alimentos navideños, pues su sistema digestivo no está preparado y puede causarles daño.

Finalmente, pidió no dejar a los animales solos al viajar y buscar formas de celebrar en su compañía, “No son juguetes, no regalar animales como un objeto material, si vamos a adoptar un animal en esta Navidad, que sea para darle un hogar amoroso y responsable para toda la vida, no solo para esta fecha», concluyó.

