El planeta clama justicia ante la crisis ambiental

Cada 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Este 2026 el lema es «Justicia Climática: Rediseñar el sistema para reparar el planeta», por el contexto actual, en el que las temperaturas podrán superar el umbral crítico de los 1.4°C

CIUDAD MCY.- La humanidad llegó a un momento en el que la medida de vida no es por tiempo, sino por grados centígrados. La crisis ambiental que amenaza al planeta llevó a la comunidad internacional a marcar una fecha para crear conciencia.

El 28 de enero la sociedad se une con el propósito de conmemorar el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, en esta oportunidad bajo el lema «Justicia Climática: Rediseñar el sistema para reparar el planeta».

La meta es buscar una transformación real, dejando atrás la sensibilización ambigua para exigir a las personas un cambio de mentalidad y conductas; de los sistemas educativos, sociales y económicos.

TERMÓMETRO EN ASCENSO

Los últimos datos emitidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y centros de monitoreo climático, indican que este periodo será uno de los más calurosos desde 1850, llegando incluso a superar el trienio 2023-2025, donde el promedio del calentamiento global superó 1.5°C.

Especialistas ya emitieron las alertas, pues advierten que el fenómeno ha dejado de ser una estadística para convertirse en la norma.

MÁS ALLÁ DE LAS EMISIONES

Un factor diferenciador seria la responsabilidad individual, pues ahora el foco es la justicia climática, señalando una verdad incómoda: las naciones, grandes empresas y comunidad general contribuyeron a la emisión desmedida de gases de efecto invernadero, ahora las consecuencias son casi irreversibles.

La consigna de este año invita los líderes gubernamentales a rediseñar todo el sistema, en especial los relacionados a la productividad e industrias. Uno de los principales aspectos a cambiar es el área energética, desde sustituir el carbón por paneles solares, hasta aprovechar otras fuentes sustentables.

La justicia ambiental se presenta hoy como la única vía para evitar el colapso de los ecosistemas, que termine en una crisis humanitaria irreversible.

INNOVACIÓN Y RESILIENCIA

A pesar del panorama negativo, el reporte destaca que pueden existir avances significativos en la mitigación.

El sector de la construcción, responsable de aproximadamente 40% del consumo energético global, comenzó a implementar aislamientos térmicos avanzados, como el uso de poliuretano rígido de alta eficiencia, capaz de reducir hasta en un 80% la demanda de energía en los hogares.

Por otro lado, la agricultura vive una revolución hacia la sostenibilidad, con el uso de potenciales genéticos en plantas para resistir sequías y la revalorización de los pastizales como sumideros de carbono.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: REFERENCIALES