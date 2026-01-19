UENB Isidro Ramón Moreno cuenta nueva sala computarizada

Con la apertura del espacio la comunidad estudiantil podrá ampliar sus conocimientos sobre robótica, inteligencia artificial y otros programas esenciales en el campo laboral

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana «Isidro Ramón Moreno», ubicada en el municipio Libertador, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández acompañado del Poder Popular organizado realizó la inauguración del espacio digital «En Tus Manos».

En la jornada, el diputado Hernández, en acompañamiento de Milagros Girón, directora del plantel, docentes, estudiantes, personal obrero y habitantes de la comunidad, realizó el significativo corte de cinta que dio apertura al espacio tecnológico.

La nueva sala cuenta con equipos de avanzada tecnología que serán esenciales para que los jóvenes estudiantes amplíen sus conocimientos en el área de computación.

El diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, mencionó que el proyecto aprobado por el presidente constitucional Nicolás Maduro permitirá que el Semillero de la Patria amplíe sus conocimientos en el área de informática.

«En el marco de la sexta consulta popular este proyecto está siendo materializado, gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, hoy en esta institución tenemos un nuevo espacio en el que nuestros niños y niñas aprenderán a manejar una computadora para hacer trabajos e investigaciones y algo muy importante aprender sobre la inteligencia artificial, esto permitirá que ellos continúe adoptando herramientas para continuar con sus estudios».

Milagros Girón, directora del plantel, indicó que el espacio tecnológico está 100% equipado.

«Tenemos aquí un sitio de aprendizaje que está acondicionado, tiene 20 computadoras, una impresora industrial, sillas y un video beam, aquí las universidades del punto y círculo tienen acceso como la Universidad de la Ciencias para la Salud Hugo Chávez Fría, UNERS, Misión Sucre y otras, es decir más de 10.000 personas podrán trabajar con los equipos tecnológicos».

LISTOS PARA APRENDER

El espacio digital «En Tus Manos» trajo alegría a la comunidad estudiantil, la joven Duglimar Rojas expreso que con las clases de computación logró aprender a investigar.

«Como estudiante de sexto grado es una gran felicidad de tener estos equipos, ya tuvimos una clase en la que aprendí muchas herramientas valiosas como investigar y hacer documentos en word, agradecida con las autoridades que hicieron de este proyecto para el bienestar de todos».

Por su parte, el docente Ángel Pantoja manifestó que, «los niños están aprendiendo sobre robótica y programación a través de un curso en el que se utilizan herramientas como Scratch, que les permite crear videojuegos de forma sencilla sin necesidad de conocer un lenguaje de programación complejo, además, están introduciendo conceptos de inteligencia artificial, enfocándose en su uso adecuado y en la creación de imágenes para su desarrollo académico».

NUEVOS ESPACIOS

Además de la sala de computación el diputado Hernández encabezó la inauguración de tres nuevas salas de aprendizaje para los docentes, jueces de paz y sala comunal.

Marisol Moreno, subdirectora de la unidad educativa agregó que «cada espacio inaugurado cumple con una función importante, por ejemplo la sala de aprendizaje especialmente para los maestros tiene como objetivo de que los docentes realicen planillas, boletas y muchas cosas más».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA