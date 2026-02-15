Elevar la Serie de las Américas a un Clásico propone la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

CIUDAD MCY.-Convertir a la Serie de las Américas en un Clásico fue la propuesta del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, como iniciativa para el fortalecimiento del sector deportivo.

Durante el acto de reconocimiento que la Presidenta Encargada le hiciera este sábado a la selección venezolana, campeona del torneo internacional, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Palmisano demostró que este evento puede tener un mayor impacto.

«Si en un mes se hizo esto, imagínese tener un año para organizarlo. Va a ser una referencia mundial del béisbol en todo el Clásico», expuso Palmisano como una propuesta para empoderar al país como organizadores y anfitriones de contiendas deportivas internacionales.

La intención de Palmisano es invitar a otros países a participar para elevar la serie a otro nivel y denominarlo el «Clásico de las Américas».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA