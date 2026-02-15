Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Elevar la Serie de las Américas a un Clásico propone la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 15, 2026

CIUDAD MCY.-Convertir a la Serie de las Américas en un Clásico fue la propuesta del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, como iniciativa para el fortalecimiento del sector deportivo.

Durante el acto de reconocimiento que la Presidenta Encargada le hiciera este sábado a la selección venezolana, campeona del torneo internacional, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Palmisano demostró que este evento puede tener un mayor impacto.

«Si en un mes se hizo esto, imagínese tener un año para organizarlo. Va a ser una referencia mundial del béisbol en todo el Clásico», expuso Palmisano como una propuesta para empoderar al país como organizadores y anfitriones de contiendas deportivas internacionales.

La intención de Palmisano es invitar a otros países a participar para elevar la serie a otro nivel y denominarlo el «Clásico de las Américas».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

SPNS continúa garantizando respuestas quirúrgicas a los aragüeños

15 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

San Sebastián de los Reyes vibra en inicio de Carnavales Felices y por la Paz 2026

15 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Revenga celebró jornada colectiva de Matrimonio Civil

15 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Alcaldía de Urdaneta desplegó Operativo de Seguridad Carnavales Felices y Seguros 2026

15 de febrero de 2026 Rafael Velásquez