Embajador venezolano en Rusia destaca clima de estabilidad en el país

CIUDAD MCY.-El embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Salazar, reiteró que nuestro país mantiene un ambiente de tranquilidad y que ofrece las condiciones suficientes para promover la actividad turística.

«Venezuela está en paz y está segura y nuestros amigos rusos que deseen ir a Venezuela lo pueden comprobar», destacó el funcionario diplomático, según lo reseñado por la agencia de noticia TASS.

De igual forma, Salazar resaltó que varios grupos de turistas rusos viajaron a Venezuela en enero y disfrutaron su estadía en el territorio nacional sin inconvenientes. A su vez, ningún evento fue suspendido en ese período.

Las afirmaciones del embajador se dan luego del criminal ataque con misiles de Estados Unidos el pasado 3 de enero en varias ciudades del país, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, de la primera dama y diputada Cilia Flores, además de 100 personas asesinadas entre civiles y militares.

FUENTE:CIUDAD CSS

FOTO:CORTESÍA