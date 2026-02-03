Presidenta (E) destaca uso de la tecnología nacional en Expo Simón de Niño a Libertador

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, resaltó la implementación de la tecnología nacional e internacional en la Expo Simón de Niño a Libertador y Niños en el Espacio: Viaje al Sistema Solar, en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, Caracas.

“Quiero felicitar al equipo de las expos niños, porque no solamente tenemos tecnología de otros países, en este caso tecnología de la República Popular China, sino también desarrollos propios”, indicó a través de su canal en Telegram este martes.

Rodríguez destacó que Venezuela tiene sus propios programadores en las exposiciones, articulados en un trabajo común para hacer posibles tan importantes experiencias para los niños y a la juventud venezolana.

«Este es el camino que hemos encontrado en unidad nacional, los venezolanos y venezolanas. Que sigamos trabajando por Venezuela, pero sobre todo pensando en el futuro de nuestro país, que es la juventud y son nuestros niños”, expresó la mandataria encargada, durante su visita al centro de convenciones, donde se encuentran los expos que estarán abiertas hasta el 28 de febrero.

FUENTE:AVN

FOTO : CORTESÍA